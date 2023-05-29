مفتي قيرغيزستان يستقبل أسامة الأزهري.. جلسة علمية ومؤتمر شبابي (صور)

وصل الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف إلى جمهورية قرغيزيا قادمًا إليها من داغستان بعد انتهاء جولته فيها.

واستقبل مفتي قيرغيزستان الشيخ ضمير راكاييف في مكتبه الدكتور أسامة الأزهري، في جلسة علمية يحضرها نائب المفتي الأول الشيخ سميع الله، والنائب الثاني للمفتي الشيخ حسن سيرغابايف، وعدد من أعضاء المجلس العلمي القرغيزي، على رأسهم فضيلة الشيخ جوروباي تشيرغازي الأزهري أحد نواب المفتي أيضًا.

ويلقي الأزهري كلمة افتتاحية بالمؤتمر الشبابي العاشر الدولي لتنمية الشباب، وبحضور نائب رئيس جمهورية داغستان.

الحوار بين الأديان

كان الدكتور أسامة الأزهري، قد ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الشبابي العاشر الدولي لتنمية الشباب من مختلف الأديان والحوار بين الأديان، بحضور نائب رئيس جمهورية داغستان رمضان جعفروف.

حضر المؤتمر أيضًا وزير القوميات وشئون الأديان السيد إنريك سليم مسلموف، والمفتي كامل سميع الله مفتي جمهورية تتارستان، وخمسة من العلماء المفتين من عدة جمهوريات من روسيا الاتحادية، وبحضور ممثلي عدة أديان مختلفة.

وأشار أسامة الأزهري في كلمته إلى أهمية التعاون بين كل أبناء الأديان بما يضمن الاحترام المتبادل، وعدم التعدي أو الظلم لأحد، وبما يحقق حفظ الأنفس، واستقرار الأوطان، وقدم الدكتور أسامة الأزهري شكره إلى داغستان على حسن الاستقبال والضيافة.