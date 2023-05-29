محطات وقوف قطار 971 مكيف «سوهاج – القاهرة».. اعرف المواعيد كاملة

حددت هيئة السكة الحديد، محطات وقوف قطار 971 مكيف «سوهاج – القاهرة»، والمواعيد كاملة، موضحة أنَّه يتمّ زيادة تركيب عرباته، اعتباراً من غد الثلاثاء الموافق 30 مايو الجاري، مؤكّدة أنَّه يتحرك من محطة سوهاج الساعة 5:30 ويصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 13:05.

محطات وقوف قطار 971 مكيف «سوهاج – القاهرة»

- يتحرك القطار من محطة سوهاج الساعة 5:30.

- يصل القطار إلى محطة المراغة الساعة 5:36 ويتحرك منها الساعة 5:37.

- يصل القطار إلى محطة طهطا الساعة 5:51 ويتحرك منها الساعة 5:53.

- يصل القطار إلى محطة طما الساعة 6:08 ويتحرك منها الساعة 6:10.

- يصل القطار إلى محطة صدفا الساعة 6:19 ويتحرك منها الساعة 6:30.

- يصل القطار إلى محطة أبوتيج الساعة 6:30 ويتحرك منها الساعة 6:32.

- يصل القطار إلى محطة أسيوط الساعة 6:55 ويتحرك منها الساعة 7:05.

- يصل القطار إلى محطة منفلوط الساعة 7:34 ويتحرك منها الساعة 7:35.

- يصل القطار إلى محطة القوصية الساعة 7:52 ويتحرك منها الساعة 7:53.

- يصل القطار إلى محطة ديروط الساعة 8:07 ويتحرك منها الساعة 8:08.

- يصل القطار إلى محطة دير مواس الساعة 8:17 ويتحرك منها الساعة 8:18.

- يصل القطار إلى محطة ملوي الساعة 8:30 ويتحرك منها الساعة 8:31.

- يصل القطار إلى محطة المنيا الساعة 9:10 ويتحرك منها الساعة 9:15.

- يصل القطار إلى محطة سمالوط الساعة 9:35 ويتحرك منها الساعة 9:36.

- يصل القطار إلى محطة مطاي الساعة 9:49 ويتحرك منها الساعة 9:50.

- يصل القطار إلى محطة بني مزار الساعة 9:59 ويتحرك منها الساعة 10:00.

- يصل القطار إلى محطة مغاغة الساعة 10:14 ويتحرك منها الساعة 10:15.

- يصل القطار إلى محطة الفشن الساعة 10:30 ويتحرك منها الساعة 10:31.

- يصل القطار إلى محطة ببا الساعة 10:47 ويتحرك منها الساعة 10:48.

- يصل القطار إلى محطة بني سويف الساعة 11:04 ويتحرك منها الساتعة 11:07.

- يصل القطار إلى محطة الواسطى الساعة 11:32 ويتحرك منها الساعة 11:35.

- يصل القطار إلى محطة العياط الساعة 11:58 ويتحرك منها الساعة 12:00.

- يصل القطار إلى محطة الجيزة الساعة 12:40 ويتحرك منها الساعة 12:45.

- يصل القطار إلى محطة القاهرة 13:05.