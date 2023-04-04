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توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في الجيزة

كتب:

منه عبده
07:05 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023
وزيرة البيئة

وزيرة البيئة

شهد بيت القاهرة المركز الثقافي البيئى التابع لوزارة البيئة، منذ قليل مراسم توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبي رواش بين محافظة الجيزة مع بالتعاون مع تحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربي وRenergy Group Partners، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ووزراء المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، ومحافظ الجيزة. 

وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّ مصر اتخذت خطوة جديدة هامة في الطريق نحو توطين تكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة،  بتوقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبي رواش، بتكنولوجيا أجنبية ينفذها تحالف مصري، وكان الأمر بمثابة تحدي بمشاركة 6 وزارات وهي البيئة والمالية والكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والإنتاج الحربي، ومن خلال عملية استشارية كبرى تضمنت مجلس الدولة ومكتب محاماة دولي.

يذكر أنه عقب انتهاء قمة المناخ بشرم الشيخ عملت الحكومة  على قدم وساق فى ملف برنامج تحويل المخلّفات لطاقة كهربائية، كاحد أهم الملفات البيئية التى كان لها الأولوية فى ملف المخلفات كأحد الحلول ضمن أجندة ما بعد قليل شرم الشيخ  لتقليل حجم الانبعاثات، وكانت  الشرارة الأولى لانطلاق هذا الملف المتعلق بإنتاج الطاقة من المخلفات، بدأت قبل القمة باصدار قرار رئيس الوزراء لتحديد أسعار الطاقة الكهربائية التى يتم توريدها  لشركات توزيع الكهرباء من خلال محطات إنتاج الكهرباء من المخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوى الذى يتم استخراجه من المدافن الصحية الآمنة.

وأدارت وزارة البيئة التنسيق مع محافظات المرحلة الأولى، بعد أن  تم اختيارها لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية وتحديد إحداثيات المواقع المرشحة، وكانت البداية الفعلية على أرض الواقع العمل على إنشاء أول مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات، بمحافظة الجيزة في منطقة أبو رواش.

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