حملات أمنية في القاهرة لمكافحة جرائم السرقة

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، سيدتين لهما معلومات جنائية، مقيمتان بدائرة قسم شرطة السلام ثان، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة متعلقات قائدي سيارات النقل بأسلوب المغافلة، واتخاذهما من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما كارت فيزا باسم أحدهما، وهاتف محمول ملك أحدهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمتين، واتهموهما بالسرقة.

كما جرى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع بذات الأسلوب.

وجرى ضبط 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بتهمة سرقة مواد البناء من داخل موقع إحدى الشركات عملهم بأسلوب كسر كالون الباب الحديدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقعة.

كما جرى ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة، حال شروعه في سرقة دراجة نارية بأسلوب قطع الأسلاك باستخدام سلاح أبيض، حال ركنها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

وجرى ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، بتهمة سرقة آخر يحمل جنسية ذات الدولة بالإكراه باستخدام سلاح أبيض حال سيره بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض بالطريق العام.

كما جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بتهمة سرقة كمية من المشغولات الفضية مختلفة الأشكال من داخل أحد المحال بدائرة القسم بأسلوب كسر القفل، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة والتصرف في المسروقات بالبيع لاثنين من عملائه سيىء النية، تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات، وتبيّن أنّها عبارة عن كمية من المشغولات الفضية وزنت 1,550 جرام، ومبلغ مالي، وميزان إلكتروني مستولى عليها، كما اعترف الأول بإرتكابه واقعة سرقة أخرى بأسلوب كسر الباب، وبإرشاده تم ضبط المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.