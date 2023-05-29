فتح باب التظلمات على نتائج امتحانات صفوف النقل.. المادة بـ20 جنيها

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بتعليم الجيزة للعام الدراسي 2022/2023 ولمدة 15 يوما من بدء إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس، وذلك بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الجيزة.

تظلمات على نتائج صفوف النقل

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على ولي الأمر أن يقوم بتقديم طلب التظلم لمدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب التظلم على نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة ومقدارها 20 جنيها للمادة، وذلك طبقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه في حالة أحقية الطالب في التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات، يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.