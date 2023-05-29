جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي.. اعرف ترتيب المواد

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة، ويتساءل طلاب الشعبة الأدبية عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي الرسمي المعتمد من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعدادات للامتحانات والمراجعة وفقا ترتيب المواد الدراسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحانات الثانوية للشعبة الأدبية تبدأ يوم 12 يونيو بمادة التربية الدينية والوطنية وفق جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي، ويستمر حتى الخميس 13 يوليو، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو.

وتستعرض «الوطن» مواعيد امتحانات الصف الثالث الثانوي للشعبة الأدبية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي، وفقا للجداول المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، كما يلي.

- تبدأ الامتحانات 12 يونيو المقبل بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو المقبل امتحان مادة الجغرافيا.

- يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

- يوم الأحد 2 يوليو مادة التاريخ.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، علم النفس والاجتماع.

- الخميس 13 يوليو 2023، امتحان مادة الفلسفة والمنطق.