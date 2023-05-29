نجوم الفن ينعون الفنان السوري أسامة الروماني: «فقدانك حزين جدًا»

حرص عدد كبير من الفنانين، على نعي الفنان السوري أسامة الروماني، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 81، بعد إصابته بسكتة قلبية، وذلك بعد مسيرة فنية طويلة امتدت لعقودٍ عدّة.

وقالت الفنانة سلاف فواخرجي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «كُنا صغارًا وأحببناك وتعلقنا بك لدرجة لمّا كبرنا، بقينا نسأل عنك وننتظر عودتك إلينا كل عام.. سنوات طويلة غبتها كنت حاضرًا فيها معنا، باسمك الكبير وحضورك المميز (وكاريزما) قل مثيلها.. وكم فرحنا أنك عُدت».

وأضافت «وعُدتَ أستاذًا في التمثيل وكأنك ما انقطعت عنه يومًا، ولم يعرف اليأس طريقًا إلى قلبك وموهبتك الكبيرة.. شكرًا لأنك حققت الأمنية، لك ولنا، كما شئتَ وشئنا، إنما شاء القدر أن لا تكتمل تلك الأمنية، لكنه كان كريمًا ومَنّ علينا لنراك مجددًا بيننا في السنة الأخيرة في الحياة وعلى الشاشة.. لنكبر بك دائما حيًا.. و حيًا.. فالمبدع الإنسان، ومَن مثلك لا يموت.. لروحك الرحمة والسلام».

كما قالت الفنانة أمل عرفة، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»: «بعد غربة تلاتين سنة رجع يوصل مشواره، وغاب اليوم بعد أمل كبير من كل اللي عرفو أن الكبار صارو بيناتنا!!!!.. فقدانك حزين جدًا.. عزائي لعائلة أسامة الروماني والوسط الفني والثقافي».

بعد غربة تلاتين سنة رجع يوصل مشوارو … وغاب اليوم بعد أمل كبير من كل اللي عرفو انو الكبار صارو بيناتنا!!!!

فقدانك حزين جدًا

القدير #أسامة_الروماني

في ذمة الله

عزائي لعائلته والوسط الفني والثقافي

الله يرحمو pic.twitter.com/vZp1SHSxpI — Amal Arafa (@AmalArafaa) May 29, 2023

أما كارمن لبس، غردت عبر «تويتر»، قائلة: «الله يرحم الفنان القدير أسامة الروماني ويصبر أهله ومحبينه.. إن شاء لله نصيبه الجنة»، فيما قال مصطفى الخاني: «الأستاذ القدير أسامة الروماني في ذمة الله.. الله يرحمك يارب ويرحم روحك الطيبة، كنا على الموعد للقاء قريب.. ولكننا نهمل أحيانًا أو تسرقنا الحياة ونحن نركض في متاهاتها ونتكاسل في لقاء من نحب وكأننا نضمن الإمكانية الأبدية لذلك، إلى أن نقف بذهول أمام لحظة الموت».