معلومات عن الفنان السوري الراحل أسامة الروماني.. بدأ مشواره بـ«زقاق المايلة»

توفي الفنان السوري أسامة الروماني صباح اليوم بمدينة دمشق وذلك عن عمر يناهز 81 عامًا، بعد رحلة طويلة من الأعمال السينمائية الهامة على مدار مشوار فني طويل ملئ بالأعمال الهامة .

وفاة الفنان السوري أسامة الروماني

ونعت نقابة الفنانين السوريين الفنان أسامة الروماني، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير أسامة الروماني، إنا لله وإنا إليه راجعون».

معلومات عن الفنان السوري أسامة الروماني

أسامة الروماني من مواليد 3 يوليو 1942 في مدينة دمشق السورية، وهو الشقيق الأصغر للفنان القدير الراحل هاني الروماني.

بدأ مشواره الفني في فترة الستينيات من «زقاق المايلة»، ثم شارك في مسرحيتي «غربة، ضيعة تشرين»، ثم سافر إلى دولة الكويت ليشارك في إنتاج مسلسل «افتح يا سمسم وسلامتك».

شارك الفنان السوري أسامة الروماني في أعمال سورية درامية مهمة كمسلسل «حمام القيشاني».

عاد أسامة الروماني، إلى الساحة الفنية عام 2022، بعد غياب دام نحو 24 عامًا، حيث شارك في أكثر من عمل فني، منها «على قيد الحب، وكسر عضم، ومربى العز، والكرزون، وصبايا 6».

وقد أعلن المخرج السوري باسل الخطيب، وفاة الفنان السوري أسامة الروماني، صباح اليوم، عن عمر ناهز 81 عامًا، إثر إصابته بسكتة قلبية، داخل أحد المستشفيات الكبرى في دمشق، بينما موعد الجنازة والعزاء لم يُحدد بعد.