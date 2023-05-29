ضبط 5 أطنان دقيق وتحرير 211 محضرا تموينيا في حملات بالمنوفية

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية، جهودها المكثفة في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وجرى ضبط 5 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء، فضلًا عن تحرير عدد من المحاضر.

حملات مديرية التموين بمحافظة المنوفية

وأسفرت الحملات اليوم، عن تحرير 211 محضرًا تموينيًا، تتنوع ما بين 104 محاضر مخالفات مخابز، و107 محاضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار.

أهم ضبطيات الحملات التموينية في محافظة المنوفية

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي جرى ضبطها، تحرير محضر جنح مركز قويسنا ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي بناحية تيمور، لتصرفه في كمية قدرها 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم بهدف بيعها في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق، كما جرى تحرير محضر جنح مركز السادات، ضد صاحب مصنع للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية السادسة، لحيازته كمية قدرها 5 أطنان دقيق فاخر بدون مستندات ومجهولة المصدر، فيما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب شركة لإنتاج الدواجن بناحية الخطاطبة بمركز السادات، لتجميعه كمية قدرها 200 لتر سولار بدون مستندات ومجهولة المصدر ودون موافقة الجهات الرقابية المختصة.

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات العامة، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.