«الداخلية»: تنفيذ 71 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (286) قضية مواد مخدرة، بإجمالي (304) متهمين ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (189,927 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (54,100 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,392 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11,250 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,020 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (2,950 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,585 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (530 جراما).

عدد (2596) قرصا مخدرا.

ضبط (121 قطعة سلاح ناري

- ضبط (121 قطعة سلاح ناري بحوزة 105 متهمين)، وذلك على النحو التالي:

(13) بندقية آلية.

(17) بندقية خرطوش.

(2) طبنجة.

(89) فردا محليا.

(154) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

ضبط (181) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ الأحكام تنفيذ (71108) أحكام قضائية متنوعة

- تنفيذ الأحكام تنفيذ (71108) أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو التالي:

(291) حكم جناية.

(21480) حكم حبس جزئى.

(3769) حكم حبس مستأنف.

(36072) حكم غرامة.

(9496) مخالفة.

ضبط تشكيل عصابي

- ضبط تشكيل عصابي ضم (4) متهمين ارتكبوا(4) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (32) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (13) متهما.

ضبط (250) دراجة نارية مخالفة.

ضبط (20952) مخالفة مرورية متنوع.