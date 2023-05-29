توريد 2700 طن قمح لشون وصوامع الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن القمح من المحاصيل الاستراتيجية، نظرًا لأهميته الغذائية، وعائد الاقتصادي، إذ ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد منها، وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

توريد 2719 طنا

في السياق، قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 2719 طنا و263 كيلوجراما ليصل إجمالي المورد حتى اليوم 497239 طنا، مشيرة إلى جاهزية جميع مواقع التخزين.

حظر شراء القمح إلا بطلب مكتوب

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحظر شراء أية كميات من القمح المحلي موسم حصاد 2023 إلا بنـاءً على طلب كتابي وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص بيانات حول الكمية المستهدف شراؤها والغرض من الاستخدام، وأماكن استلام الأقماح، واسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح، وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.