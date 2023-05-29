قيادي بحزب العدالة والتنمية التركي لـ«القاهرة الإخبارية»: الشعب يثق في أردوغان

قال هارون أرمجان، عضو المجلس الأعلى لصنع القرار بحزب العدالة والتنمية، إن 27 مليون مواطن تركي صوتوا للرئيس رجب طيب أردوغان ولحزب العدالة والتنمية في الجولة الأولى، وهو نجاح باهر للرئيس.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية منى شكر، أن هناك ثقة على مدار الخمسة أعوام القادمة من الشعب التركي في رئاسة الرئيس أردوغان للبلاد، وهناك دعم كبير للرئيس أردوغان من المواطنين.

وضع بعض السياسات لتشجع الاستثمار

وتابع أن هناك تحديات عالمية في الاقتصاد العالمي سواء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأسعار الطاقة؛ التي أثرت على تركيا، والتي أثرت كذلك على الدول الأوروبية والولايات المتحدة وبريطانيا، مؤكدا: «وضعنا بعض السياسات التي تشجع الاستثمار، ولهذا نستمر في هذه الجهود والإجراءات، ودشنا محطة نووية لأول مرة في تاريخ تركيا لإصدار الطاقة من الهيدروجين، وعددا من المشروعات الخاصة باحتياطات الغاز، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ تركيا».

انخفاض معدل التضخم بنسبة 4%

وأشار إلى أن هناك كثير من الاستثمارات، ولهذا رأينا انخفاضا في معدل التضخم بنسبة 4% وتوفير 2 مليون فرصة عمل العام الماضي، و«نعلم أن هذه السياسات ستستمر في مساعدة الاقتصاد، ونتوقع مزيدا من تحقيق النجاح في خفض التضخم، وعندما نخبر المواطنين بشأن هذه السياسات يقتنعون أن الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية قد حققوا هذا من قبل، ولديهم قناعة أننا قادرين على تحقيق المزيد.

وأوضح عضو المجلس الأعلى لصنع القرار بحزب العدالة والتنمية، إن حزب العدالة والتنمية هو الوحيد والأول الذي يرسى دعائم الاستقرار في تركيا، ولديه تأثير كبير على الاقتصاد، مضيفًا: «نستمر في دفع كل الجهود لتناول أي تغييرات في النظام، وكذلك بشأن السياسات، وهناك بعض الوعود للتغيير من قبل بعض الأحزاب، ولكنهم لم يحصلوا على أغلبية الأصوات الداعمة لهم؛ لأننا نرى أهمية الالتزام الذي نرسيه لدعم استقرار البلاد، وكذلك أي سياسيات للاستثمار في البلاد».