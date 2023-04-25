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أحمد فهمي يكشف: فيلم «كده رضا 2» قريبا مع أحمد حلمي

كتب:

محمد عزالدين
05:39 ص | الثلاثاء 25 أبريل 2023
أحمد فهمي

أحمد فهمي

تحدث الفنان أحمد فهمي عن الأكلات المفضلة له، وتطرق حديثه عن زوجته الفنانة هنا الزاهد.

الأكلات المفضلة له

وأضاف أحمد فهمي خلال لقاء برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، «الأكلات المفضلة بالنسبة لي هي الفسيخ والرنجة، وحاجات عادية زي الرز والفاصوليا والمكرونة بالباشاميل، والأكل البيتي عموما».

وتابع: «هنا مبتعرفش تطبخ، وفي ست بتساعدنا بتطبخ كل حاجة، ومامة هنا ساكنة قريب وبتبعت لنا أكل، وأثناء الشغل أكلنا دايما متلخبط».

كده رضا 2 

وكشف أحمد فهمي عن انشغاله في كتابة الجزء الثاني من فيلم كده رضا للنجم أحمد حلمي، لافتا إلى أنه سيخرج للنور قريبًا.

كما تحدث الفنان أحمد فهمي عن خروجه من الأدوار الكوميدية التي اعتاد الجمهور عليها خلال السنوات الماضية منذ بدايته.

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