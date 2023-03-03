أحمد حلمي يستعد لطرح 3 أغان جديدة

يستعد الفنان أحمد حلمي، لطرح أغانٍ جديدة، خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا مؤخرًا من خلال أغنية «ارقص» التي حققت 3 ملايين مشاهدة خلال أسبوع واحد فقط.

أحمد حلمي ينتهي من أغان جديدة

وقال أحمد حلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه سجل 3 أغان ضمن أحداث مسرحيته الجديدة، ولها علاقه بتطور الشخصية التي يجسدها، وسيطرحها عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، الفترة المقبلة، كما طرح أغنية «الحركه دي»، والتي كانت ضمن أحداث فيلمه الأخير «واحد تاني».

وأضاف «حلمي»، أن أغنية «ارقص»، التي طرحها منذ أسابيع قليلة ماضية، كانت ضمن الـ3 أغان الذي سجلها، معربا عن سعادته بتحقيقها نجاح كبير، مشيرا إلى أنها من كلمات مصطفي حدوتة، والحان إيهاب كولبكس.

أحمد حلمي يدعم زوجته منى زكي في مسلسل «تحت الوصاية»

وفي سياق آخر حرص الفنان أحمد حلمي، على دعم زوجته الفنانة منى زكي، في مسلسلها الجديد «تحت الوصاية»، المقرر عرضه داخل السباق الرمضاني القادم 2023، حيث نشر برومو مسلسل «تحت الوصاية»، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليه: «بالنجاح والتوفيق يا منى ولكل الممثلين، ولكل طاقم العمل اللي اشتغلوا في المسلسل، وللمخرج محمد شاكر والمؤلفين خالد دياب وشرين دياب.. مبروك».