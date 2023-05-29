«الشباب والرياضة» تنظم أكبر ماراثون للدراجات الهوائية في العاصمة الإدارية

تحتفل وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للدراجات من خلال إقامة أكبر ماراثون للدراجات الهوائية، يوم الأربعاء المقبل، ينطلق من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية توجها إلى الحي الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومرورا ببعض معالم العاصمة.

وزارء يشاركون في المارثون

ويشهد الماراثون الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من الوزراء وقيادات الوزارة، ومن المتوقع مشاركة آلاف الشباب والفتيات ولفيف من الرياضيين.

ويتوجه الدكتور أشرف صبحى بالدعوة إلى الشباب والفتيات، للمشاركة في الماراثون الرياضي من خلال التواجد بدراجاتهم أمام مسجد آل رشدان بصلاح سالم، حيث التوجه بوسائل انتقالات توفرها الوزراة إلى نقطة انطلاق الماراثون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

انطلاق المارثون الساعة 4.30 صباح الأربعاء

وحددت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، توقيت الرابعة والنصف صباح الأربعاء المقبل الموافق 31 مايو الجاري، لتجمع الشباب الراغبين بالمشاركة في الماراثون، وتوزيع الزي الرياضي عليهم، والتحرك من أمام مسجد آل رشدان في تمام الخامسة صباحا، ويمكن للراغبين المشاركة التواصل هاتفيا مع إبراهيم زكريا منسق الوزراة، للإجابة على أي استفسار 0103775052.

ويأتى الماراثون ضمن حزمة الماراثونات والأحداث الرياضية المتنوعة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مدار العام، ضمن خطة الوزارة لنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة.