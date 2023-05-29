ما أسباب انتشار مرض الصدفية في العالم؟.. هاني الناظر يوضح

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إنّ التوتر والتعرض المستمر للبرودة الشديدة، بالإضافة إلى بعض أدوية القلب، من أشهر أسباب انتشار الصدفية في العالم، لافتا إلى أنه لا يوجد علاقة بين تناول أي نوع من أنواع الأطعمة والإصابة بالصدفية، موضحا أن ماء سفاجا يساعد على علاج الصدفية بشكل قوي جدا، بسبب نسبة الملوحة العالية الموجودة في ماء سفاجا، بالإضافة إلى أشعة الشمس القوية التي تساعد بشكل كبير على علاج الصدفية.

زيارة البحر والتعرض لأشعة الشمس

وأضاف الناظر في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المُذاع على شاشة قناة «TeN»، مع الإعلامية ياسمين سيف، أنه ينصح المصابين بالصدفية، بزيارة البحر والتعرض لأشعة الشمس في وقت ما بعد الشروق وما قبل الغروب، مع مراعاة عدم التعرض للشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة لتجنب آشعة الشمس الضارة.

ما هو مرض الصدفية؟

وشرح استشاري الأمراض الجلدية، أنّ الصدفية مرض جلدي غير معد، يأتي نتيجة خلل جيني وليس من الضروري أن يكون مرضا وراثيا، مشيرا إلى أنه يصيب الأظافر بالإضافة إلى الجلد، موضحا وجود أنواعا مختلفة من الصدفية، منها ما يظهر على شكل حبيبات وتشققات في الأظافر، بالإضافة إلى شكلها الطبيعي الذي يشبه الصدف.

علاج الصدفيه بالكريمات الموضعية

وأكد أنه في أغلب الوقت يتم علاج الصدفية عن طريق الكريمات الموضعية إلا في الحالات الشديدة التي تحتاج إلى علاج آخر عن طريق الحقن أو الأقراص.