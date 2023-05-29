تامر حسني يغني مع ركاب الطائرة.. «حفلة في الجو»

ظهر الفنان تامر حسني مع مجموعة ركاب أردنية على متن طائرة في موقف طريف، وغنوا «هدلعني».

ونشر تامر حسني الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» وعلق: «بالصدفة لقيت الجروب الأردني العسل ده في الطيارة، وكانوا بيمسوا عليا في الطيارة، وبيغنوا من النهارده هدلعني بصوت عالي».

وأضاف: «روحت رايح لهم وقلبناها حفلة وسليتهم شوية لحد ما الطيارة اتملت، ولميت الأجرة وطلعنا، نورتوا مصر يا غاليين».

أبطال فيلم تاج

يشارك الفنان تامر حسني بفيلم «تاج»، والمقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحي المقبل، ووصفه تامر حسني بأنه أول عمل سوبر هيرو عربي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، أحمد بدير، بيومي فؤاد، ساندي، ومحمد أبو داود، وهالة فاخر، وغيرهم، والعمل من إخراج سارة وفيق.