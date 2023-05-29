السعودية تحذر من حملات الحج الوهمية.. 4 طرق رسمية لأداء المناسك

حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية، من حملات الحج الوهمية وغير الرسمية، منوهة إلى أنّ الحج دون تصريح مخالفة تستوجب تطبيق النظام.

وبينت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنّ الحجز لأداء مناسك الحج يتم من خلال 4 طرق رسمية سواء من داخل أو خارج المملكة، موضحة أنّ الحجز لأداء مناسك الحج من داخل السعودية يتم عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة وتطبيق «نسك».

طرق الحجز لأداء مناسك الحج

أما عن الحجاج من أوروبا والأمريكيتين وأستراليا، يمكنهم الحجز عبر منصة «نسك حج»، وفقا لما أوضحت وزارة الحج والعمرة عبر صفحتها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

وعن الحجز لأداء مناسك الحج ، للوافدين من الدول الإسلامية يكون عبر مكاتب شؤون الحج المسؤولة عن تسجيل الحجاج.

وشددت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنّ الراغبين في أداء حج هذا العام من خارج المملكة، يمكنهم القدوم فقط عبر تأشيرة الحج، الصادرة قبل الوصول إلى المملكة.

وأكدت أنه لا يسمح لحاملي تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل والمرور «ترانزيت» وغيرها من أداء مناسك الحج.

عقوبات الحج دون تصريح

وعن عقوبات الحج دون تصريح، أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه يتم معاقبة الأشخاص الذين يتم ضبطهم دون تأشيرة الحج، بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والحبس لمدة 6 أشهر، فضلا عن الترحيل والمنع من دخول المملكة العربية السعودية، حال كان المخالف من المقيمين في المملكة، بالإضافة إلى تشوية سمعة المخالفين في وسائل الإعلام.

يشار إلى أنّ المملكة العربية السعودية، بدأت استقبال أولى رحلات الحج بداية من الأول من شهر ذو القعدة الجارى، والموافق 21 من مايو الجارى، على أن يكون اليوم الرابع من شهر ذي الحجة آخر موعد للرحلات التي تستقبلها المملكة لأداء المناسك والموافق 22 يونيو المقبل.