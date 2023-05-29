بداية امتحانات الثانوية العامة 2023.. الأسئلة اختيارية فقط

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بداية امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 12 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، وهي التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، مشيرا إلى أنّ أسئلة الامتحانات ستكون اختيارية فقط ولن تتضمن أسئلة مقالية.

بداية امتحانات الثانوية العامة 2023 المواد الأساسية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ بداية امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد الأساسية المضافة للمجموع من يوم 18 من نفس الشهر، وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمد من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وتنتهي يوم 13 يوليو .

امتحانات الثانوية العامة 2023 المواد غير المضافة للمجموع

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد غير المضافة للمجموع، كما يلي.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد غير المضافة للمجموع 12 يونيو.

- أسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع موضوعية «اختيار من متعدد».

- غياب الطالب امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد غير المضافة للمجموع يؤدي إلى رسوبه في المادة، ومن ثم يتاح له دخول اختبارات الدور الثاني.

- حصول الطالب على 50% من مجموع درجات كل مادة شرط النجاح في المواد غير المضافة للمجموع.

- عقد الامتحانات بنظام البابل شيت ورقة أسئلة وكراسة إجابة هي البابل شيت.

- امتحانات الثانوية العامة 2023 المواد غير المضافة للمجموع دون ورقة مفاهيم أو كتيب مفاهيم.

- تعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في لجان امتحانية مؤمنة وسط اجراءات احترازية ووقائية.

- منع اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب أو المعلمين باللجان الامتحانية.