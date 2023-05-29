شكل امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف مواصفات الأسئلة والتصحيح والدرجات

شكل امتحانات الثانوية العامة 2023، من أكثر الأسئلة التي تتردد في أذهان طلاب الصف الثالث الثانوي، خاصة مع قرب انطلاق امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل، وفق الجدول المعتمد رسميا من وزارة التربية والتعليم.

شكل امتحانات الثانوية العامة 20233

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي شكل امتحانات الثانوية العامة 20233 والتفاصيل الكاملة لأسئلة الامتحانات بعد تعديل المواصفات الفنية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي تتضمن 30%؜ للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستويات المتوسطة و30%؜ للمستويات العليا.

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، تتضمن 85%؜ أسئلة اختيار من متعدد و15%؜ مقالية، بنظام التقويم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم والاستيعاب وليس الحفظ والتلقين، أي أنّ الأسئلة سيكون هدفها قياس الفهم ونواتج التعلم.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 واضحة ومباشرة، حيث أكدت وزارة التعليم، أنّ الأسئلة ستكون محكمة الصياغة ومباشرة ولا تحتاج إلى التأويل، وسيكون اختيارا واحدا فقط هو الصحيح من الاختيارات وباقي البدائل تكون علمية، وسيتم وضع أسئلة الامتحان من بنك الأسئلة، حيث جرى تدريب المعلمين على صياغة الأسئلة بشكل صحيح.

امتحانات الثانوية العامة.. 4 نماذج مختلفة الترتيب

تنقية أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، نوهت وزارة التربية والتعليم، أنّه تم مراجعة بنك الأسئلة وتنقية الأسئلة المبهمة والمعقدة والأسئلة التي لها أكثر من معني والتي تحتاج إلى التأويل أو أكثر من إجابة، إضافة للتأكد من عدم وجود أي أخطاء لغوية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة ستتضمن 4 نماذج موحدة الأسئلة، والاختلاف في ترتيبها وترقيمها، أي أنّ السؤال رقم 5 قد يكون لدى طالب آخر رقم 19، لمواجهة الغش الإلكتروني وتصوير أوراق الأسئلة ونشرها عبر صفحات الغش.

امتحانات الثانوية أوبن بوك وكتيب مفاهيم

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك عبر كتيبات المفاهيم، الذي يتضمن «أهم المعلومات والقوانين بالكتاب المدرسي»، حيث يتم تسليم الطلاب كتيب المفاهيم مع بداية الامتحان في كل مادة ويتم تسليمها بعد نهاية الامتحان مرة أخرى، مشددة على عدم الكتابة على المجلدات أو استخدمها كمسودة.

إجابة امتحانات الثانوية العامة

إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023، أوضحت وزارة التعليم، أنّ الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد في البابل شيت والأسئلة المقالية فقط في وورقة الإجابة، ولن يعتد أو يعترف بأي إجابة في كراسة الأسئلة، ويجري تصحيح البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

بنظام «rubrics» تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، هذا ما أكدته وزارة التربية والتعليم، أنّ تصحيح إجابة الأسئلة المقالية سيكون من خلال نظام rubrics عمل مسح ضوئي «scan» لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح، وإرسالها لاثنين من المصححين لثبات ودقة التصحيح، وبالنسبة للأسئلة الاختيار من متعدد سيكون إلكترونيا بالكامل دون دخول عنصر بشري.

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 بالدرجات

- مادة اللغة العربية «80 درجة» تتضمن 4 أسئلة مقالية، 4 منها مخصص لها 10 درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالًا.

- مادة اللغات الأجنبية الأولى «الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية» ومجموع درجاتها 50 درجة، تتضمن 3 أسئلة مقالية مخصصا لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصصا لها 42 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.

- اللغات الأجنبية الثانية «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية» ومجموعها الكلي 40 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 6 درجات والموضوعية 29 سؤالًا مخصص لها 34 درجة؛ ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 31 سؤالًا.

- المواد العلمية «الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا» ومجموعها الكلي 60 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة؛ ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

- المواد الأدبية «التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع» ومجموع درجاتها 60 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

- مادة الرياضيات البحتة «60 درجة» وتتضمن مادتي الجبر والهندسة والتفاضل والتكامل فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

- مادة الرياضيات التطبيقية «60 درجة» حيث تتضمن مادتي الاستاتيكا والديناميكا ومجموع درجات كل مادة 30 درجة ، و تشتمل على سؤالين مقاليين مخصص لهما 4 درجات، و18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة؛ ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.