السكة الحديد تحدد مواعيد وقوف قطار «مرسى مطروح – القاهرة» بالمحطات
كتب:
كريم روماني
12:56 م | الإثنين 29 مايو 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية
حددت هيئة السكة الحديد، مواعيد وقوف قطار «مرسى مطروح – القاهرة» بالمحطات، المقرر تشغيله اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18 يونيو أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وذلك بتركيب 8 عربات نوم ومكيف إسبانى أيام الإثنين والأربعاء والجمعة وذلك بتركيب 9 عربات مكيفة.
وأوضحت هيئة السكة الحديد في تقرير لها، أن قطار «مرسى مطروح – القاهرة» يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.
مواعيد ومحطات قطار «مرسى مطروح – القاهرة»
- يتحرك من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30.
- يصل إلى محطة الضبعة 00:01 ويتحرك منها الساعة 00:04.
- يمر بمحطة سيدي عبدالرحمن الساعة 00:25.
- يمر بمحطة العلمين الساعة 00:43.
- يصل إلى محطة الحمام الساعة 1:20 ويتحرك منها الساعة 1:26.
- يمر بمحطة برج العرب الساعة 1:41.
- يمر بمحطة مطار برج العرب الساعة 1:53.
- يصل إلى محطة محرم بك الساعة 2:40 ويتحرك منها الساعة 2:50.
- يمر بمحطة أبيس الساعة 3:05.
- يمر بمحطة دمنهور الساعة 3:39.
- يمر بمحطة إيتاي البارود الساعة 3:54.
- يصل إلى محطة طنطا الساعة 4:21 ويتحرك منها الساعة 4:27.
- يمر بمحطة بنها الساعة 4:59.
- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 5:35.