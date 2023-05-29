السكة الحديد تحدد مواعيد وقوف قطار «مرسى مطروح – القاهرة» بالمحطات

حددت هيئة السكة الحديد، مواعيد وقوف قطار «مرسى مطروح – القاهرة» بالمحطات، المقرر تشغيله اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18 يونيو أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وذلك بتركيب 8 عربات نوم ومكيف إسبانى أيام الإثنين والأربعاء والجمعة وذلك بتركيب 9 عربات مكيفة.

وأوضحت هيئة السكة الحديد في تقرير لها، أن قطار «مرسى مطروح – القاهرة» يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

مواعيد ومحطات قطار «مرسى مطروح – القاهرة»

- يتحرك من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30.

- يصل إلى محطة الضبعة 00:01 ويتحرك منها الساعة 00:04.

- يمر بمحطة سيدي عبدالرحمن الساعة 00:25.

- يمر بمحطة العلمين الساعة 00:43.

- يصل إلى محطة الحمام الساعة 1:20 ويتحرك منها الساعة 1:26.

- يمر بمحطة برج العرب الساعة 1:41.

- يمر بمحطة مطار برج العرب الساعة 1:53.

- يصل إلى محطة محرم بك الساعة 2:40 ويتحرك منها الساعة 2:50.

- يمر بمحطة أبيس الساعة 3:05.

- يمر بمحطة دمنهور الساعة 3:39.

- يمر بمحطة إيتاي البارود الساعة 3:54.

- يصل إلى محطة طنطا الساعة 4:21 ويتحرك منها الساعة 4:27.

- يمر بمحطة بنها الساعة 4:59.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 5:35.