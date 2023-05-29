اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.83% في أسوان

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة واللغات، للعام الدراسي الحالي، إذ بلغت نسبة النجاح النهائية 75.83%، كما بلغت نسبة النجاح 72.2% للصم وضعاف السمع، بينما بلغت 100% للمكفوفين، وكذا 61% للإعدادية المهنية.

تحليل نتائج الشهادة الإعدادية بأسوان

كما عرض مدير مديرية التربية والتعليم، عبد الكريم لطفي، على المحافظ، تحليلًا شاملًا للنتائج للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له، التي تتناسب مع مستواه الحقيقي في التحصيل الدراسي، وأيضًا عدم وجود أي حالات غش جماعية، بالإضافة إلى أنّ المتفوقين والأوائل ينتسبون إلى مدارس ومناطق وإدارات تعليمية متنوعة، وهو الذي يؤكد النزاهة والشفافية سواء في أعمال المراقبة للجان أو التصحيح أو رصد الدرجات بالكنترول.

وأوضح «لطفي» أّن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات، بلغ 27 ألفًا و334 طالبًا وطالبة، نجح منهم 20 ألفًا و728 طالبًا وطالبة، فيما سيؤدي امتحانات الدور الثاني، 6 آلاف و606 طلاب وطالبات، موضحًا أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان، يمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية، من خلال الدخول عليها، لمعرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية كاملة بالاسم ورقم الجلوس، اضغط هنا.