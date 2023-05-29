«الأرصاد»: استقرار ملحوظ في حالة الطقس واستمرار أمطار سيناء غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار حالة الطقس غدا الثلاثاء، على جميع أنحاء الجمهورية عدا وسط سيناء وجبال البحر الأحمر، وذلك بعد حالة التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية، وذلك على فترات متقطعة، وذلك في حالة الطقس غدا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانا، وذلك على مناطق من وسط سيناء وجبال البحر الأحمر، كما يسود طقس حار على السواحل الشرقية والغربية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 30-5-2023، فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 21

- العاصمة الإدارية 34 - 20

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 33 - 21

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 33 - 20

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 21

- شبين الكوم 33 - 21

- طنطا 32 - 19

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 20

- رفح 30 - 20

- رأس سدر 29 - 21

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 9

- الطور 32 - 21

- طابا 24 - 17

- شرم الشيخ 34 - 24

- الإسكندرية 25 - 20

- العلمين الجديدة 25- 19

- مطروح 24 - 19

- السلوم 25 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 33 - 23

- الغردقة 34 - 24

- سفاجا 32 - 23

- مرسى علم 32 - 24

- شلاتين 33 - 25

- حلايب 33 - 25

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 33 - 24

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 21

- المنيا 34 - 22

- أسيوط 35 - 22

- سوهاج 34 - 23

- قنا 37 - 25

- الأقصر 39 - 26

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 36 - 25

- أبو سمبل 44 - 29.