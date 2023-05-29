الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بالمحافظات: رياح نشطة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر، وتوقعت أن تنحسر الأمطار، وتكون نهايتها غدًا الثلاثاء، فيما يستمر نشاط حركة الرياح على مختلف الأنحاء بالمحافظات حتى يوم السبت المُقبل، بينما تسود أجواء حارة خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات، والظواهر الجوية المتوقعة، وأماكن سقوط الأمطار، فضلًا عن الأماكن المتأثرة بنشاط حركة الرياح.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس الأيام المقبلة، فإنّه من المتوقع استمرار نشاط رياح على عدة مناطق على فترات متقطعة، فيما تستمر الأمطار الخفيفة التي تكون رعدية في بعض الأحيان حتى غدٍ الثلاثاء الموافق 30 مايو، بينما يستمر نشاط الرياح حتى مطلع الأسبوع المُقبل.

الطقس غدا في مصر

وفيما يخص حالة الطقس غدا في مصر الثلاثاء الموافق 30 مايو فإنّه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فضلًا ن فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس الثلاثاء والأربعاء والخميس فإنّه من المتوقع أن يأتي كالتالي:

الأربعاء 31 مايو.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الخميس 1 يونيو.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة

وفيما يخص أخبار الطقس في مصر خلال القادمة وتحديدًا يومي الجمعة 2 والسبت 3 يونيو فإنّه من المتوقع أن يستمر نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وترتفع درجات الحرارة في محافظات مصر خلال الأيام القليلة المقبلة وتكون ذروة ارتفاعها في القاهرة يومي الخميس والجمعة حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 36 درجة، بينما تبلغ ذروتها في جنوب الصعيد يوم السبت المقبل لتسجل العظمى 41 درجة.