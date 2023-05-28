الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالمحافظات: انحسار الأمطار واستمرار الرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا في المحافظات، مُبينةً وجود تحسن نسبي في الأحوال الجوية على مناطق القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية بحسب آخر صور للأقمار الصناعية، فضلًا عن انحسار فرص سقوط الأمطار على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء تكون خفيفة إلى متوسطة.

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان لها حول حالة الطقس غدا، استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، والتي يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس غدا

وبحسب الأرصاد الجوية فإنّ حالة الطقس غدا الإثنين من المتوقع أن تكون معتدلة في الصباح الباكر، حارة نهارًا على محافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفة في أول الليل مائلة للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدلة الحرارة على باقي الأنحاء.

الطقس في القاهرة غدا

وفيما يخص الطقس في القاهرة غدا فإنّه من المتوقع أن يكون حار نهارا على القاهرة، لطيفًا في أول الليل، معتدل الحرارة في آخره، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 34 بينما الصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وكشفت الأرصاد الجوية، درجات الحرارة في محافظات مصر والمتوقعة ضمن حالة الطقس في مصر غدا الاثنين، التي تأتي كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 31 بينما تسجل الصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 26 فيما تسجل الصغرى 19 درجة.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 34 بينما تسجل الصغرى 24 درجة.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 32 فيما تسجل الصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 38 بينما تسجل الصغرى 26 درجة.

الطقس غدا بالساعات

ويشير بيان الأرصاد الجوية، إلى الظواهر المتوقعة غدا في المحافظات، والطقس بالساعات، حيث من المتوقع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة. كما أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من جنوب سيناء، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.