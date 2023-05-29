«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار الأجواء الحارة في حالة الطقس اليوم، بدءا من شمال البلاد حتى جنوب الوجه البحري وصولا إلى شمال الصعيد، في حين تسود أجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد حتى مطلع الأسبوع الماضي، وفق ما كشفت عنه الصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية.

حالة الطقس ليلا

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ الأجواء ستكون لطيفة في أول الليل، مائلة للبرودة في آخره، على شمال الوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، معتدلة على باقي الانحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت الأرصاد، إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة اليوم على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى انخفاض درجات الحرارة اليوم على جميع أنحاء الجمهورية.

- القاهرة 31 - 21

- العاصمة الإدارية 32 - 20

- أكتوبر 32 - 21

- بنها 31 - 21

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 33 - 20

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 21

- شبين الكوم 33 - 21

- طنطا 32 - 19

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 20

- رفح 30 - 20

- رأس سدر 29 - 21

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 9

- الطور 32 - 21

- طابا 24 - 17

- شرم الشيخ 34 - 24

- الإسكندرية 25 - 20

- العلمين الجديدة 25- 19

- مطروح 24 - 19

- السلوم 25 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 33 - 23

- الغردقة 34 - 24

- سفاجا 32 - 23

- مرسى علم 32 - 24

- شلاتين 33 - 25

- حلايب 33 - 25

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 33 - 24

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 21

- المنيا 34 - 22

- أسيوط 35 - 22

- سوهاج 34 - 23

- قنا 37 - 25

- الأقصر 39 - 26

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 36 - 25

- أبو سمبل 44 - 29