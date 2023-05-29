تحذير عاجل من «الأرصاد» بشأن حالة الطقس اليوم في المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين في جميع المحافظات، فضلًا عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت 3 يونيو المُقبل، فضلًا عن درجات الحرارة العظمى والصغرى، والظواهر الجوية المتوقعة اليوم، وسط استمرار التحذيرات من رياح مثيرة للرمال والأتربة على العديد من المناطق.

وفي هذا الصدد، تستعرض "الوطن" تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس اليوم الاثنين

وكشفت الأرصاد الجوية في بيان، حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر، إذ أنّه من المتوقع أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر حار نهارا على الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

الطقس اليوم في القاهرة

وفيما يخص حالة الطقس اليوم في القاهرة، فإنّه من المتوقع أن تشهد المحافظة طقس معتدل في الصباح الباكر، يصبح حارًا خلال فترة النهار، ثم يتحول إلى لطيف في أول الليل، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21 درجة.

بحسب الأرصاد الجوية، فإنّ حالة الطقس اليوم يشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة "عاصفة ترابية" على مناطق من جنوب الصعيد، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وفيما يخص درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر فإنّها تأتي كالتالي:

الوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 21 درجة. السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 19 درجة. جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 24 درجة. شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 22 درجة. جنوب الصعيد: العظمى 38 الصغرى 26 درجة.

الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يخص الطقس في الأيام المقبلة بجميع المحافظات، فإنّه من المتوقع استمرار أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة حتى يوم بعد غدٍ الثلاثاء، بينما من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح حتى السبت 3 يونيو المُقبل.