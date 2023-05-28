اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مواهب مصر» فن صناعة البطل

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«السيسي»: حريصون على أمن واستقرار العراق

-الرئيس يلتقي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.. ويوجه بتوسيع دورها ليشمل دعم الإبداع والابتكار على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي

-«زايد»: دعم القيادة السياسية يساعد المكتبة على توصيل رسالتها وتعزيز الترابط بين الشرق والغرب

-«مدبولي»: مستعدون لإجراءات تحفيز الصناعة

-مواهب مصر فن صناعة البطل

-مبادرات رئاسية واهتمام حكومي واسع بتنمية قدرات الشباب واستغلال طاقاته

-الأكاديمية الوطنية للتدريب تبدأ المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين وتأهيليهم إلى العالمية في سبتمبر المقبل

-«الأعلى للتعليم والتدريب» على مائدة مناقشات الحوار الوطني

-8 سنوات ارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي

الصفحة الثانية

-الفريق أول محمد زكي يلتقي عددا من قادة القوات المسلحة

-«الصحة»: فحص 4 ملايين و851 ألف طفل ضمن «الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع»

-«التمويل»: 60 ألف طن حجم توريد القمح يوميا من المزارعين

-«اقتصادية القناة»: مواني الهيئة تشكل مركزا رائدا

- مباحثات «مصرية – بحرينية» لفتح فرص جديدة للاستثمار في صناعة الألومنيوم

-«التخطيط»: سيناء في قلب التنمية خلال الـ 8 أعوام الأخيرة

-«سيد» يتعافى من الإدمان بعد 20 سنة: ابتعد عن أصدقاء السوء

الصفحة الثالثة

-«المجلس الأعلى للتدريب» على مائدة مناقشات الحوار الوطني

-توجيهات رئاسية بإنشاء المجلس لتوحيد سياسات التعليم وربطها مع سوق العمل

-12 مهمة لـ «الوطني للتدريب» على رأسها إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم

-وكيل «تربية حلوان» السابق: الدولة مهتمة بالمنظومة التعليمية لإعداد مواطن قادر على العمل

الصفحة الرابعة

- 8 سنوات ارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي

- بدء تنفيذ خطة الطرق الجديدة لـ«العبور والشروق»

- مدير مكتبة الإسكندرية: لدينا 52 مكتبة خاصة بالمشاهير مهداة من نجوم مصريين وعرب

الصفحة الخامسة

- مواهب مصر فن صناعة البطل

- اهتمام الدولة بالشباب: «برامج ومسابقات وجوائز»

الصفحة السادسة

-«الوطنية للتدريب» تبدأ المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين وتأهيلهم إلى العالمية في سبتمبر

-تمكين الشباب ركيزة بناء الجمهورية الجديدة.. و«المنتديات والتنسيقية» أولى خطوات تأهيلهم

-رئيس «شباب النواب»: المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين ستحقق طفرة الرياضة المصرية

الصفحة السابعة

-«الدوم» في موسمين.. بوابة الشباب للعبور إلى المستقبل

-«كابيتانو مصر».. مشروع «الشركة المتحدة» لتحقيق أحلام مصر الكروية بدعم رئاسي غير مسبوق

-عضو لجنة الإعلام بـ «النواب»: رعاية الموهوبين أهم محاور دعم التنمية الشاملة

الصفحة الثامنة

-وجه جديد.. 4 محترفين خارج حسابات «فيتوريا» في معسكر يونيو.. ومهاجم إنبي على رادار الفراعنة

-الابتعاد بالصدارة.. الأهلي يواجه سيراميكا قبل نهائي دوري الأبطال أمام الوداد.. و«كولر» يحدد بديل حمدي فتحي

-فرجاني ساسي: لن ألعب للأهلي.. ورحيلي عن الزمالك أصعب قرار في حياتي