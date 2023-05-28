اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مواهب مصر» فن صناعة البطل
كتب:
محمد عزالدين
07:57 م | الأحد 28 مايو 2023
جريدة الوطن
تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
-«السيسي»: حريصون على أمن واستقرار العراق
-الرئيس يلتقي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.. ويوجه بتوسيع دورها ليشمل دعم الإبداع والابتكار على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي
-«زايد»: دعم القيادة السياسية يساعد المكتبة على توصيل رسالتها وتعزيز الترابط بين الشرق والغرب
-«مدبولي»: مستعدون لإجراءات تحفيز الصناعة
-مواهب مصر فن صناعة البطل
-مبادرات رئاسية واهتمام حكومي واسع بتنمية قدرات الشباب واستغلال طاقاته
-الأكاديمية الوطنية للتدريب تبدأ المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين وتأهيليهم إلى العالمية في سبتمبر المقبل
-«الأعلى للتعليم والتدريب» على مائدة مناقشات الحوار الوطني
-8 سنوات ارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي
الصفحة الثانية
-الفريق أول محمد زكي يلتقي عددا من قادة القوات المسلحة
-«الصحة»: فحص 4 ملايين و851 ألف طفل ضمن «الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع»
-«التمويل»: 60 ألف طن حجم توريد القمح يوميا من المزارعين
-«اقتصادية القناة»: مواني الهيئة تشكل مركزا رائدا
- مباحثات «مصرية – بحرينية» لفتح فرص جديدة للاستثمار في صناعة الألومنيوم
-«التخطيط»: سيناء في قلب التنمية خلال الـ 8 أعوام الأخيرة
-«سيد» يتعافى من الإدمان بعد 20 سنة: ابتعد عن أصدقاء السوء
الصفحة الثالثة
-«المجلس الأعلى للتدريب» على مائدة مناقشات الحوار الوطني
-توجيهات رئاسية بإنشاء المجلس لتوحيد سياسات التعليم وربطها مع سوق العمل
-12 مهمة لـ «الوطني للتدريب» على رأسها إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم
-وكيل «تربية حلوان» السابق: الدولة مهتمة بالمنظومة التعليمية لإعداد مواطن قادر على العمل
الصفحة الرابعة
- 8 سنوات ارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي
- بدء تنفيذ خطة الطرق الجديدة لـ«العبور والشروق»
- مدير مكتبة الإسكندرية: لدينا 52 مكتبة خاصة بالمشاهير مهداة من نجوم مصريين وعرب
الصفحة الخامسة
- مواهب مصر فن صناعة البطل
- اهتمام الدولة بالشباب: «برامج ومسابقات وجوائز»
الصفحة السادسة
-«الوطنية للتدريب» تبدأ المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين وتأهيلهم إلى العالمية في سبتمبر
-تمكين الشباب ركيزة بناء الجمهورية الجديدة.. و«المنتديات والتنسيقية» أولى خطوات تأهيلهم
-رئيس «شباب النواب»: المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين ستحقق طفرة الرياضة المصرية
الصفحة السابعة
-«الدوم» في موسمين.. بوابة الشباب للعبور إلى المستقبل
-«كابيتانو مصر».. مشروع «الشركة المتحدة» لتحقيق أحلام مصر الكروية بدعم رئاسي غير مسبوق
-عضو لجنة الإعلام بـ «النواب»: رعاية الموهوبين أهم محاور دعم التنمية الشاملة
الصفحة الثامنة
-وجه جديد.. 4 محترفين خارج حسابات «فيتوريا» في معسكر يونيو.. ومهاجم إنبي على رادار الفراعنة
-الابتعاد بالصدارة.. الأهلي يواجه سيراميكا قبل نهائي دوري الأبطال أمام الوداد.. و«كولر» يحدد بديل حمدي فتحي
-فرجاني ساسي: لن ألعب للأهلي.. ورحيلي عن الزمالك أصعب قرار في حياتي