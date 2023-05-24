تكريم محمود مسلم ونخبة من الإعلاميين في مؤتمر كلية إعلام الأهرام الكندية

كرّمت كلية الإعلام في جامعة الأهرام الكندية، الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس قناة DMC، في مؤتمرها السنوي الذي انطلقت نسخته الحادية عشر، اليوم في جريدة الأهرام، ولمدة 3 أيام، تحت رعاية عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس أمناء الجامعة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والدكتور صديق عبدالسلام توفيق، رئيس الجامعة، والدكتورة إيناس أبو يوسف، عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، وبمشاركة نخبة من أساتذة الإعلام بمختلف الجامعات المصرية.

وشهد المؤتمر تكريم عدد من الإعلاميين الذين أثروا العمل الإعلامي أكاديميا وتطبيقيا، كما شهد تكريم أسماء عدد من الراحلين بعد رحلة عطاء أثرت الدراسات الإعلامية، وعلى رأسهم الراحل الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، وتسلّمت درع التكريم عنه، أرملته الدكتورة ليلى عبدالمجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة.

أسماء المكرّمين

كما شهد المؤتمر تكريم عمادالدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، ومحمد نوار، رئيس هيئة الإذاعة المصرية، ونائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصري، وعبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور حمدي حسن، وكيل قطاع الدراسات الإعلامية.

تكريم أسماء الراحلين

ومن الراحلين، جرى تكريم اسم الدكتور سعيد السيد، الأستاذ بقسم الراديو والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وتسلّمت الجائزة عنه، الدكتورة سلمى سمير، المدرس بكلية الإعلام جامة MSA، واسم الراحل الدكتور فاروق أبو زيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وتسلّمت الجائزة، كريمته الدكتورة دينا أبوزيد، وكيل كلية الإعلام بجامعة عين شمس.