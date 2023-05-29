حسين زين في عيد الإعلاميين: نمتلك كوادر إعلامية متميزة قادرة على مواكبة العصر

وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، التهنئة لجميع الإعلاميين بمناسبة عيدهم التاسع والثمانين، مُشددًا على دورهم الوطني بمهنية واحترافية تجاه مؤسسات الدولة المصرية الوطنية، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتقدم ومواصلة دورهم الوطني في تقديم إعلام هادف تنويري توعوي.

«زين»: الإذاعة المصرية رحلة عظيمة من العمل الإعلامي المهني

وقال حسين زين، في بيان صحفي، «89 عامًا مرت على انطلاق الإذاعة المصرية العريقة حين انطلقت معها جملة (هنا القاهرة) يوم 31 مايو عام 1934، عبر موجات الإذاعة، لتعطي أولى إشارات بث الإذاعة الرسمية المصرية، وتعلن بدء رحلة عظيمة من العمل الإعلامي المهني المتميز، ويومًا بعد يوم تتنوع وتتعدد شبكاتها ويتطور محتواها، ويتعاظم دورها ويزداد تأثيرها من خلال أجيال عملاقة ورواد العمل الإذاعي، الذين صنعوا إعلاما هادفًا، قدم رسالة إعلامية جادة شكلت وجدان وفكر المواطن، وغرست قيم وأخلاقيات وسلوكيات المجتمع المصري، وامتد تأثيرها لكل البلاد العربية من خلال شبكاتها المتعددة، و لاتزال الإذاعة تحتفظ بمكانتها وتأثيرها ولها جمهوره الكبير من مختلف شرائح المجتمع لما تقدمه من إعلام وطني هادف حقيقي».

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أنّ «الأجيال التى سبقتكم من رواد وعمالقة الإعلام صنعت إعلامًا مهنيًا صادقًا متسلحين بالعلم وملتزمون بمبادئ ومواثيق الشرف الإعلامي، خيارهم التميز، هدفهم تثقيف وتوعية المواطن، وكان لهم دورًا بالغا الأهمية جعل منهم ظهير قوي للدولة المصرية الوطنية، وجعل من ماسبيرو قلعة الإعلام في مصر والعالم العربي».

وأضاف أن «أبناء الإعلام الوطني لا يزالون على الدرب ماضين ولهم منا التقدير والدعم لمواصلة دورهم الوطني بتقديم المساندة الإعلامية لجمهوريتنا الجديدة التى تشهد تنمية شاملة حقيقة بكافة المجالات، وانحيازهم دائمًا للوطن والمواطن بتقديم رسالة إعلامية توعوية بحرية مسؤولة، تحافظ على قيم ومبادئ المجتمع وثوابت الدولة الوطنية وتحافظ على أمنها القومي».

احتفالية لتكريم رموز الإذاعة المصرية

وأكد أنه على مدار التاريخ يعمل أبناء الإعلام الوطني بإخلاص وتفاني، وندعوهم لمزيد من كل جهد مخلص والتدريب المتواصل، والتكاتف لتعظيم دور الإعلام الوطني لملاحقة التطورات الهائلة في عالم الإعلام، ونمتلك الكوارد المهنية المتميزة والإمكانيات التي تمكنا من مواكبة تلك التطورات، وأيضًا مواكبة ما تشهده مصرنا الحبيبة من نهضة حديثة حقيقة تلبي طموحات وتطلعات شعبها العظيم».

ووجه رئيس الهيئه الوطنيه للإعلام، بتنظيم احتفاليه لتكريم رموز الإذاعة في بيتهم الإذاعة المصرية، تقديرا وعرفانا لدورهم الرائد في العمل الإذاعي، ولما بذلوه من جهد مخلص في تجويد وتطوير المحتوى الإعلامي الذي يتمتع بحرية الرأي والتعبير بمسؤولية تامة، والذين تتلمذ على أيديهم أجيال عديدة من الإعلاميين.