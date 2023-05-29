أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أماكن مقار المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الثانوية 2023 بكفر الشيخ، في 13 إدارة تعليمية، وذلك طبقاً لتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

مقار المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الثانوية 2023 بكفر الشيخ

وتستعرض «الوطن» عناوين مقار المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الثانوية 2023 بكفر الشيخ، كالتالي:

1- إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية - مدرسة الشهيد رياض الثانوية بنين - مدينة كفر الشيخ - شارع الجمهورية.

2- إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية - مدرسة هدي شعراوي «قاعة مصطفي مرعي» - مدينة كفر الشيخ - شارع أحمد عرابي.

3- إدارة قلين التعليمية - مدرسة الشهيد أحمد صلاح مالك الثانوية - مدينة قلين.

4- إدارة الحامول التعليمية - مدرسة الحامول الثانوية بنين - مدينة الحامول.

5- إدارة سيدي غازي التعليمية - مدرسة الشهيد أشرف القزاز - مدينة سيدي غازي.

6- إدارة سيدي سالم التعليمية - مدرسة سيدي سالم الثانوية بنات - مدينة سيدي سالم.

7- إدارة برج البرلس التعليمية - مدرسة البرج الثانوية المشتركة - مدينة برج البرلس.

8- إدارة دسوق التعليمية - مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين - مدينة دسوق.

9- إدارة بلطيم التعليمية - مدرسة زيان الرفاعي الثانوية بنات - مدينة بلطيم.

10- إدارة فوه التعليمية - مدرسة فوه الثانوية المشتركة - مدينة فوه.

11- إدارة مطوبس التعليمية - مدرسة مطوبس الثانوية - مدينة مطوبس - بجوار الإدارة.

12- إدارة الرياض التعليمية - مدرسة الرياض الثانوية - مدينة الرياض.

13- إدارة بيلا التعليمية - مدرسة بيلا الثانوية بنات - مدينة بيلا.

المراجعة النهائية دون رسوم

ووفقاً لمصدر بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإنه تم تحديد مقار المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الثانوية 2023 بكفر الشيخ، بالتنسيق بين المديرية وبين الإدارات التعليمية الـ13 التابعة لها، حيث تم اختيار مدرسة ثانوية واحدة في كل إدارة تعليمية لعمل المراجعة، لافتاً أنه يُشارك في المراجعة النهائية عدد كبير من الأساتذة المتخصصين في كل مادة، ودون تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب.

توزيع أرقام الجلوس على الطلاب

يذكر أنّ مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بدأت يوم الثلاثاء الماضي توزيع أرقام الجلوس على الطلاب من خلال 101 مدرسة تابعة لـ13 إدارة تعليمية، استعداداً لماراثون امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2022 - 2023، الذي ينطلق يوم الاثنين 12 يونيو المقبل ويستمر حتى الخميس 13 يوليو 2023.

تجهيز لجان الثانوية العامة

ويُجرى حالياً تجهيز لجان الثانوية العامة، وعددها 76 لجنة في 13 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ، حيث يتم تعقيمها وتطهيرها وتجهيزها ليستلمها رؤساء اللجان، كما تم تجهيز 26 استراحة، منها 13 للمراقبين والملاحظين و13 للملاحظات والمراقبات.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 بمحافظة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2022 - 2023، يبلغ 25 ألفا و202 طالب وطالبة، حيث يبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبي 6 آلاف و462 طالبا وطالبة، وشعبة علمي علوم 16 ألفا و920 طالبا وطالبة، وشعبة علمي رياضة 1920 طالبا وطالبة.