الإحصاء: 19.8% زيادة في قيمة عمليات قطاع التشييد والبناء بالقطاع الخاص

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشـرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع الخاص عام 2021، وأهم المؤشرات ما يلي:

- ارتفعت قيمة ما تم تنفيذه من عمليات في قطاع التشييد والبناء بشركات القطاع الخاص إلى327.1 مليـــار جنـــيه عام 2021 مقابل 273.1 مليار جنية عام 2020 بنسبة زيادة 19.8% ويرجع ذلك إلى زيادة الاتجاه نحو تحديـث البنية التحتيـة خاصة في قطاع المرافق والطرق والمباني السكنية.

- بلــــغ إجمالي قيمـة ما تم تنفيذه من المبـانــي السكـنية 108.4 مليـار جنيـــــــه عــام 2021 مقــابل 74.3 مليار جنيه عام 2020 بنســبة زيادة قدرهــا 45.9٪.

- بلــــغ إجمالي قيمــــة ما تم تنفيذه من الطرق 23.9 مليار جنيــــه عــام 2021 مقابل 15.7 مليـار جـنيه عـام 2020 بنسـبة زيادة قدرهــا 52.6٪.

إجمالي الأعمال البترولية المتنوعة

- بلـغ إجمالي قيمـة ما تم تنفيذه من أعمال بترولية متنوعة 44.0 مليـــار جنيـــــــه عــام 2021 مقابل 43.7 مليـار جنيــه عـام 2020 بنسبة زيادة قدرهـا 0.8٪ .

- بلغ إجمالي قيمــة الإيرادات الأخرى 8.1 مليـار جنيه عــــام 2021 مقابـــل 6.1 مليار جنيه عام 2020 بنسبة زيادة قدرهــا 32.2٪.

- بلغ إجمالي قيـمة الأجور النقدية والتأمينات الاجتماعية والمزايا العينية 22.6 مليـار جـنـيـه عـــــام 2021 مقابل 16.7مليار جنيه عـام 2020 بنســبة زيادة قدرهـا 35.4٪.

- بلغت القيمة المضافة الإجمالية 90.2 مليار جنيه عام 2021 مقابل 89.7 مليار جنيه عام 2020 بنسبه زيادة قدرها 0.5%.