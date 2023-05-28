بالخطوات.. تفاصيل صرف منحة الوفاة من التأمينات الاجتماعية

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فيتم صرف منحة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لمدة 3 أشهر وذلك عن شهر الوفاة وعن الشهرين التاليين له تسمى «منحة الوفاة».

صرف الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة ومنحة الوفاة

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه يتم صرف الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة إلى جانب منحة الوفاة.

منحة الوفاة تقدر بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة

ولفتت التأمينات الإجتماعية إلى أن منحة الوفاة تقدر بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، كما تلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، وتستحق المبالـغ المنصـوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

خطوات صرف منحة الوفاة

وأوضحت التأمينات الإجتماعية أنه يتم تقديم طلب صرف المنحة من خلال ما يلي:

- استيفاء مستندات استحقاق المعاش.

- شهادة وفاة صاحب المعاش.

- النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.