ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا.. مع عودة نشاط الرياح على القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا الثلاثاء، ونظرا لتعرض البلاد لمنخفض حار قادم من المناطق الصحراوية يعمل على ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

أمطار رعدية على سيناء

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار التقلبات الجوية وحالة الجو الممطر على وسط سيناء وجبال البحر الأحمر، حيث تصبح رعدية أحيانا، وفقا لصور الأقمار الصناعية، في حين تستقر حالة الطقس في باقي أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

نشاط للرياح على القاهرة

كما أكد خبراء الأرصاد الجوية، عودة نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 17-20 كم في الساعة، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، ولكنها لن تكون مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 21

- العاصمة الإدارية 34 - 20

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 33 - 21

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 33 - 20

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 21

- شبين الكوم 33 - 21

- طنطا 32 - 19

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 20

- رفح 30 - 20

- رأس سدر 29 - 21

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 9

- الطور 32 - 21

- طابا 24 - 17

- شرم الشيخ 34 - 24

- الإسكندرية 25 - 20

- العلمين الجديدة 25- 19

- مطروح 24 - 19

- السلوم 25 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 33 - 23

- الغردقة 34 - 24

- سفاجا 32 - 23

- مرسى علم 32 - 24

- شلاتين 33 - 25

- حلايب 33 - 25

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 33 - 24

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 21

- المنيا 34 - 22

- أسيوط 35 - 22

- سوهاج 34 - 23

- قنا 37 - 25

- الأقصر 39 - 26

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 36 - 25

- أبو سمبل 44 - 29.