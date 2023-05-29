عاجل.. انخفاض في درجات الحرارة اليوم.. وانحسار نشاط الرياح على جنوب البلاد

تشير آخر صور صادرة عن الأقمار الصناعية️، إلى وجود تحسن نسبي في الأحوال الجوية اليوم الاثنين على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، مع انحسار فرص سقوط الأمطار اليوم على مناطق متفرقة من جنوب ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم

أما عن حالة الطقس اليوم، فقد أكدت الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الحارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، وشديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم، نظرا لاستمرار تأثير المنخفض الجوي الحار القادم من الصحراء الغربية للبلاد، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على جنوب البلاد وجبال البحر الأحمر ووسط سيناء، وهي أمطار خفيفة إلى متوسطة وتصبح رعدية أحيانا.

درجات الحرارة اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، وجود انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اليوم بقيم تتراوح بين 2-4 درجات على جميع أنحاء الجمهورية.

- القاهرة 31 - 21

- العاصمة الإدارية 32 - 20

- أكتوبر 31 - 21

- بنها 31 - 21

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 33 - 20

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 21

- شبين الكوم 33 - 21

- طنطا 32 - 19

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 20

- رفح 30 - 20

- رأس سدر 29 - 21

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 9

- الطور 32 - 21

- طابا 24 - 17

- شرم الشيخ 34 - 24

- الإسكندرية 25 - 20

- العلمين الجديدة 25- 19

- مطروح 24 - 19

- السلوم 25 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 33 - 23

- الغردقة 34 - 24

- سفاجا 32 - 23

- مرسى علم 32 - 24

- شلاتين 33 - 25

- حلايب 33 - 25

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 33 - 24

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 21

- المنيا 34 - 22

- أسيوط 35 - 22

- سوهاج 34 - 23

- قنا 37 - 25

- الأقصر 39 - 26

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 36 - 25

- أبو سمبل 44 - 29