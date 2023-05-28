درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28 مايو 2023.. 34 مئوية على القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم 28 مايو 2023، إذ تشهد البلاد ذروة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، في حين تتوافر فرص سقوط الأمطار التي قد تصل حتى السيول ببعض المناطق.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات بسبب سوء الأحوال الجوية وتقلباتها، من الأتربة وأمطار بسيطة على مناطق وشديدة على الأخرى، كما حذرت الهيئة المواطنين بضرورة التزام المنازل بالنسبة لمن يعاني حساسية الصدر، وعدم التهاون بحالة الطقس الحالية والتقلبات الجوية.

الطقس اليوم الأحد

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقـس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر فهي كالآتي:

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 34 21

الإسكندرية 25 20

بورسعيد 30 20

الإسماعيلية 34 21

السويس 32 21

العلمين الجديدة 25 19

مطروح 24 19

السلوم 25 18

سيوة 30 19

رأس غارب 33 23

وادي النطرون 33 20

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 21

شبين الكوم 33 21

طنطا 32 19

دمياط 29 20

العريش 31 20

رفح 30 20

رأس سدر 29 21

نخل 25 12

كاترين 22 9

الطور 32 21

طابا 24 17

شرم الشيخ 34 24

الغردقة 34 24

سفاجا 32 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 33 25

حلايب 33 25

أبورماد 34 24

رأس حدربة 33 24

الفيوم 34 22

بني سويف 34 21

المنيا 34 22

أسيوط 35 22

سوهاج 34 23

قنا 37 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 28

الوادي الجديد 36 25

أبوسمبل 44 29