المشدد 5 سنوات لـ15 شخصا بتهمة التنقيب عن الآثار في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن لمدة 5 سنوات لـ15 متهما، وتغريم كل متهم مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه لاتهامهم بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

صدر الحكم في جنايات شبرا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، رئيس الدائرة وعضوية المستشارين محمود منير خليل وأمير المؤمنين حسن حسن وأمانة سر محمد شهاب.

إحالة 15 متهما للجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار

ترجع أوراق القضية إلي امر إحالة المتهمين: «ع ف س» 60 سنة، و«ص م ف» 47 سنة، و«ف ص م» 41 سنة، و«م ع ع» 35 سنة، و«ح ع إ» 57 سنة، و«أ ع أ» 45 سنة و«ع ح إ» 42 سنة، و«س س م» 55 سنة، و«ر إ ع» 51 سنة، و«ع ع م» 44 سنة، و«م ك ف»، 29 سنة، و«ح إ م» 42 سنة و«ر ق أ» 51 سنة و«ن م م»، 46 سنة و«أ م ح» 63 سنة، لأنهم في عام 2022 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أجروا أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص من الجهة المختصة، وكان ذلك باستخدام أدوات على النحو المبين بالتحقيقات.

تحريات قضية التنقيب عن الاثار بشبرا

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، تلقى جهات الأمن بلاغا من الأهالي بوجود أشخاص يقومون بأعمال الحفر والتنقيب على الآثار بمنزل المتهم الأخير، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وجرى ضبط المتهمين جميعا أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل المنزل ووجود سيارة خارج المنزل.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بقيامهم بأعمال الحفر للتنقيب عن الآثار والسيارة الموجودة خارج المنزل لأعمال المراقبة، وأن مالك المنزل هو المتهم الخامس عشر وعلى علم بأعمال الحفر.