توريد 178 ألف طن قمح إلى شون وصوامع كفر الشيخ

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة، بمحافظة كفر الشيخ، أن نسبة توريد القمح اليوم الاثنين، وصلت إلى نحو 178 ألف طن و477 كيلوجراما، موضحا أن عمليات التوريد من قبل المزارعين بالإقليم مستمرة على مدار اليوم.

حجم توريد القمح في محافظة كفر الشيخ

وأشار «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن عمليات توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، شهدت ارتفاعًا كبيرًا، مع تسهيل وتسريع كافة الإجراءات الإدارية خلال تسليم المزارعين، لمستحقاتهم المالية، وذلك عن الكميات الموردة من خلالهم لمحصول القمح المحلي موسم 2023.

استمرار حصاد القمح في كفر الشيخ

وأضاف أن موسم حصاد القمح 2023، في محافظة كفر الشيخ، مازال مستمر حتي اليوم، لتسجل نسبة ما تم حصادة حتي اليوم من محصول القمح علي مستوي محافظة كفر الشيخ، نحو 92%، كما بلغت نسبة المساحات المنزرعة من محصول القمح خلال عام 2023، نحو 254 ألف فدان قمح محلي.