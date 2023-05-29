البنك الأهلي يطرح شراء وثائق الاستثمار «أون لاين».. اعرف التفاصيل

أعلن البنك الأهلي المصري، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إتاحة خدمة الشراء والاستفسار عن الرصيد في وثائق صناديق الاستثمار «أونلاين».

وبالنسبة لخدمة اصدار واستعلام عن صناديق الاستثمار لعملاء البنك الأهلي المصري يمكن اتباع الخطوات التالية، بحسب البنك الأهلي المصري.

صناديق الاستثمار أونلاين

- يتم ادخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل لدي البنك الأهلي المصري والضغط على «تنفيذ»، في حالة عدم تطابق البيانات المدخلة مع البيانات المسجلة لدي البنك، يمكن للعميل زيارة الفرع، لتحديث البيانات.

- يتم استقبال رمز الأمان OTP على رقم الهاتف المحمول المُدخل والمسجل لدى البنك.

- كتابة الرمز في خانة «ادخل رمز التحقق» والضغط على «تنفيذ».

- يتم اختيار الخدمة المطلوبة «استعلام، إصدار».

- في حال اختيار خدمة الاستعلام يتم عرض الرصيد القائم بكل صندوق.

- وفي حال اختيار خدمة الإصدار يتم اختيار الصندوق المراد الشراء به ثم يتم كتابة عدد الوثائق، المراد إصدارها في خانة عدد الوثائق المصدرة ثم اختيار حساب الخصم المراد الشراء منه.

اصدار واستعلام عن صناديق الاستثمار أونلاين

- وبعد ذلك يتم ادخال الرموز والأرقام الظاهرة بالصورة بالحقل المخصص لذلك.

- فيما يتم اظهار رقم طلب الشراء والذي يمكنكم استخدامه كمرجع للطلب، هذا وسيتم تنفيذ طلب كل صندوق في مواعيد المحددة كما هو موضح بالشروط والأحكام.

- وجدير بالذكر أن استخدام خدمة تقديم طلبات صناديق الاستثمار إلكترونياً وموافقة العميل علي الشروط والأحكام يعد بمثابة قبول لكافة الشروط و الأحكام الخاصة بالصندوق والواردة بنشرة الاكتتاب وإقرار بالعلم بكافة تفاصيل الصندوق.