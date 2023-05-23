تفاصيل الشهادة ذات العائد المتغير من البنك الأهلي.. مدتها 3 سنوات

يقدم البنك الأهلي المصري أسعار العائد للشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بالعملة المحلية، ومدتها 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه مصري.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر مايو 2023، من البنك الأهلي المصري على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، سعر العائد يكون ربع سنويًا.

سعر العائد على الشهادة البلاتينية

وسعر العائد 18.5%، ونوعه متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري «Bid Corridor» بزيادة 0.25%، يجرى تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري على جميع العملاء القائمين و الجدد.

تفاصيل احتساب العائد على الشهادة

ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء، ويتيح البنك الأهلي الاقتراض بضمان الشهادة بحسب التعليمات السارية، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمانها.

شروط استرداد الشهادة من البنك الأهلي

وبالنسبة للاسترداد، لا يمكن قبل مرور 6 أشهر من اليوم العمل التالي للشراء، فيما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الأسمية.