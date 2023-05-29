تطبيق نظام الدفع بالكروت البنكية في المناطق الأثرية بأسوان

بدأت محافظة أسوان، تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة المواقع الأثرية، وذلك في معابد إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة ومتحف النوبة والمسلة الناقصة بأسوان، ووقف التعامل النقدي تمامًا بها، ولشركات السياحة شراء تذاكر مجمعة بالتحويلات البنكية فقط.

الإشادة بتطبيق الدفع الإلكتروني

وأشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالخطوات التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار بقيادة الوزير أحمد عيسى، وهو الذى يأتي مواكبًا مع تطبيق منظومة التحول الرقمي التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعميمها بمختلف المؤسسات والمصالح والجهات؛ لتسهيل إجراءات تلقى الخدمات المختلفة للمواطنين، وأيضًا الزائرين من مختلف دول العالم.

إلغاء سداد الرسوم نقدا

من جانبه، أوضح الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على شئون السياحة والآثار بأسوان، أن وزارة السياحة والآثار أصدرت قرارًا بإلغاء السداد النقدى لدخول المواقع الأثرية والمتاحف بمحافظة أسوان، والتحول بشكل كامل إلى السداد غير النقدي من خلال الكروت البنكية المختلفة وبطاقات ميزة، لافتًا إلى أن أسوان تتميز بأنها أكثر المدن المصرية الغنية بالآثار والمتاحف، وأكثر محافظة ذات طابع أثرى في مصر بعد الأقصر.