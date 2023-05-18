وزير التعليم يفتتح عددا من المدارس في محافظة أسوان

وصل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، إلى محافظة أسوان، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية، حيث إنّ من المقرر افتتاح مدرستين، ووضع حجر الأساس لمجمع مدارس بالمحافظة.

افتتاح مدارس في أسوان

واستقبل الوزير لدى وصوله في مستهل الزيارة اللواء أشرف عطية محافظ اسوان، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعبدالكريم لطفي عبدالكريم، مدير مديرية التربية والتعليم في المحافظة.

وضع حجر الأساس لمجمع مدارس الحصايا

ويتضمن برنامج زيارة الدكتور رضا حجازي، افتتاح مدرسة عبدالجليل حسنين الإعدادية، وافتتاح مدرسة محمد عبدالمعطي الابتدائية، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمجمع مدارس الحصايا، بمنطقة الحصايا.

كما يعقد الوزير في ختام الزيارة اجتماعا مع مدير المديرية التعليمية، وقيادات المديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة.