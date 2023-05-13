جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة أسوان.. بدأت اليوم

بدأ اليوم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة أسوان، الذي يضم امتحانات المواد الفرعية والرئيسية.

يستمر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة أسوان لمدة 6 أيام حتى يوم الخميس الموافق 18 مايو ويؤدي خلاله الطلاب الامتحان في 11 مادة فرعية ورئيسية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة أسوان

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة أسوان بدأ اليوم بامتحان اللغة العربية في ساعتين ونصف وامتحان التربية الدينية في ساعة ونصف وفقا لمديرية التربية والتعليم بأسوان.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وتشر «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة أسوان، حتى الخميس الموافق 18 مايو الجاري.

يوم الأحد 14 مايو 2023: عقد امتحان الجبر والإحصاء خلال ساعتين، وعقد امتحان التربية الفنية خلال ساعتين أيضا.

يوم الإثنين 15 مايو 2023: امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحًا

يوم الثلاثاء 16 مايو 2023: عقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى خلال ساعتين ونصف وعقد امتحان الحاسب الآلي خلال ساعتين.

يوم الأربعاء 17 مايو 2023: عقد امتحان العلوم خلال ساعتين وعقد امتحان لغة أجنبية أولى مستوى رفيع خلال ساعتين أيضا.

يوم الخميس 18 مايو 2023: عقد امتحان الهندسة خلال ساعة ونصف.