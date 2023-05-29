عاجل.. القوات البحرية تتسلم الفرقاطة «القهار» طراز MEKO- A200 (فيديو)

تسلمت القوات المسلحة الفرقاطة الثانية طراز (MEKO-A200) التي تمّ بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية، إيذاناً بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية، وذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية.

ورفع الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصري على الفرقاطة القهار والتي تعد الثانية من أصل أربعة فرقاطات طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا وذلك خلال احتفالية أقيمت بمدينة (Bremerhaven) الألمانية، بحضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والسفير المصري بألمانيا والملحق العسكري المصري بألمانيا وعدد من ممثلي الشركة الألمانية (TKMS) المصنعة للفرقاطة القهار.

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات البحرية الألمانية وشركة (TKMS)، معرباً عن تقديره للتعاون المثمر بين القوات البحرية المصرية والألمانية والذى يأتي في إطار خطة التطوير والتحديث التي يشهدها الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية ومياهنا الاقتصادية، ودعم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة.

وتمتاز الفرقاطة القهار متعددة المهام الجديدة بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة، والتي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري.

جدير بالذكر أنَّ القوات البحرية المصرية تمتلك عنصرًا بشريًا يتميز بالاحترافية في تنفيذ المهام مما أهله إلى استيعاب القدرة القتالية ومنظومة العمل الفنية للفرقاطة الجديدة في زمن قياسي ووفقاً للبرامج المخططة مع الجانب الألماني.