مدير مشروع مثلث ماسبيرو: الدولة أصدرت قرارا بتسليم الوحدات مجهزة

قال المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إن مثلث ماسبيرو كان منطقة عشوائية ذات خطورة من الدرجة الثانية، وكان لا يخفى على الجميع طبيعة الوضع السئ الذي كان يعيشه المواطنين هناك، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير هذه المنطقة بعد 50 عاما من العشوائية، وتسليم الوحدات مجهزة.

تسليم وحدات الإسكان البديل

وأضاف «سليم»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن هناك مواطنين أخذوا أموالا وانتقلوا، وآخرين حصلوا على وحدة سكنية بديلة، وبعض المواطنين رفضوا الخيارين السابقين بحجة رغبتهم في العودة مرة أخرى بسبب ارتباطهم وتعلقهم الشديد بالمنطقة، لذلك نفذت الدولة رغباتهم، لافتًا إلى أن العمل في منطقة مثلث ماسبيرو بمنطقة الإسكان البديل بدأ عام 2019.

تنفيذ 4 أبراج في منطقة الإسكان البديل

وتابع أنه جرى تنفيذ 4 أبراج في منطقة الإسكان البديل بمثلث ماسبيرو، من ضمنهم برجين للسكن البديل، وكل برج بارتفاع 18 طابقا، ويوجد دور للبدروم وأول علوي خاص بالجراج، بينما الدور الأراضي يضم محلات تجارية ومول تجاري، موضحا أن كل برج يضم 5 مصاعد كهربائية.