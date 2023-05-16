رئيس صندوق التنمية الحضرية لـ قصواء الخلالي: بدء تسليم وحدات مثلث ماسبيرو الأحد

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن 4537 أسرة كانت تقطن مثلث ماسبيرو، منها أكثر من 560 انتقلت إلى حي الأسمرات، و913 رغبت في العودة لمثلث ماسبيرو، وكانت تحصل على قيمة إيجارية لحين الانتهاء من المشروع.

حجم التعويضات

وأضاف «صديق»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن الأرقام تشير إلى حجم ما بذلته الدولة في مشروع مثلث ماسبيرو، فحجم التعويضات الذي جرى دفعه لملاك الأراضي يختلف عن تعويض أصحاب العقارات، وكل هذه الأرقام كانت بمليارات الجنيهات جرى دفعها للعمل بالمشروع.

تسليم وحدات مثلث ماسبيرو الأحد المقبل

ولفت إلى أن أساسات المشروع كبيرة، حيث بلغ حجم «الخوازيق» فيه 30 مترا خوازيق أسفل الأرض لبناء هذه الأبراج، وبالتالي هناك أرقام كثيرة، موضحا أنه سيتم البدء في تسليم وحدات مثلث ماسبيرو للأسر المستحقة الأحد المقبل ولمدة شهرين.