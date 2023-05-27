برلماني: «مثلث ماسبيرو» أكبر مشروع سكني لتطوير المناطق غير المخططة

أكد النائب عاطف عثمان كعربان، عضو مجلس النواب، أن النجاح الباهر الذي تحقق في منطقة مثلث ماسبيرو بعد سنوات من التطوير وعودة الأهالي لمنازلهم واستلام وحداتهم السكنية، يؤكد أن الدولة أوفت بوعودها تجاه المواطنين، وجرى التطوير اللازم في منطقة حيوية من القاهرة.

وأوضح كعربان، في تصريحات صحفية، أن تطوير مثلث ماسبيرو، أكبر مشروع سكني لتطوير المناطق غير المخططة، الذي تكاتفت فيه جهود الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات وحي بولاق أبو العلا، ليخرج بصورة حضارية، تليق بحياة كريمة للمواطنين، كما أنه أحد مشروعات التطوير العقاري الضخمة التي شهدتها منطقة وسط العاصمة في السنوات الأخيرة.

نجاح جميع مشروعات التطوير المهمة

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الجهد الهائل الذي تم في هذه المنطقة، التي تمتد على كورنيش النيل بين وزارة الخارجية والإذاعة والتليفزيون، وتحيط بها القنصلية الإيطالية، فضلا عن فنادق أخرى شهيرة، ووسط حركة لا تهدأ بالمكان طوال أيام العام، يؤكد على نجاح جميع مشروعات التطوير المهمة التي تخوضها الدولة، كما أنه صفعة للذين شككوا في عودة أهالي ماسبيرو لمساكنهم مرة ثانية بعد التطوير.

الدولة تعمل على قدم وساق لإنجاز مختلف مشروعات التطوير

واختتم أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي لا تكل ولا تمل، وتعمل على قدم وساق لإنجاز مختلف مشروعات التطوير الكبرى؛ أملا في الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.