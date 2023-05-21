تسليم سكان مثلث ماسبيرو الوحدات.. الدولة تفي بوعدها

بعد مرور 4 أعوام على مخطط تطوير مثلث ماسبيرو، تمكنت الدولة من الوفاء بوعدها لسكان مثلث ماسبيرو الراغبين في العودة للموقع بعد انتهاء أعمال التطوير بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية، وأعلن حي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة عن بدء تسكين الوحدات السكنية بمشروع الإسكان البديل بمثلث ماسبيرو للسكان الذين أبدوا رغبتهم في العودة للمنطقة بعد تطويرها، ويتم التسكين في مثلث ماسبيرو طبقا للكشوفات المرسلة من جهاز ماسبيرو بعد تقديم خطاب مرفق المياه وشركة الكهرباء.

تسليم 6 وحدات

وأوضح حي بولاق أبو العلا أن اليوم الأول أسفر عن تسكين 6 وحدات، والتسكين يتم من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة بعد الظهر من أيام الأحد إلى يوم الأربعاء من كل أسبوع ويوم الخميس يتم تسليم المتأخرين.

تطوير مثلث ماسبيرو

الجدير بالذكر أن منطقة مثلث ماسبيرو دخلت في عداد مناطق إعادة التخطيط، وتم الاتفاق مع السكان وطرح عدة بدائل أمامهم لإخلاء الموقع وإزالة المباني تمهيدا لأعمال التطوير التي انطلقت فى عام 2019، واختار السكان ما يناسبهم سواء بالحصول على تعويض مادي أو سكن بديل أو العودة للمنطقة بعد تطويرها، وأبدت أكثر من 900 أسرة رغبتها في العودة لمنطقة المثلث بعد التطوير، وتم الانتهاء من بناء الأبراج المخصصة لهم وإدخال المرافق ويتم تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب، مع التزام الأسر بسداد الأقساط المحددة.