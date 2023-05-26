البابا فرنسيس يتعرض لوعكة صحية.. والفاتيكان يلغي مواعيده اليوم

كشف الموقع الرسمي للفاتيكان، تعرض البابا فرنسيس الثاني بابا الفاتيكان، لوعكة صحية اليوم الجمعة، ما تسبب في إلغاء جدول أعماله المقررة اليوم.

إصابة البابا فرنسيس بالحمى اليوم الجمعة

وقال المتحدث باسم الكرسي الرسولي ماتيو بروني: «بسبب إصابة البابا فرنسيس بالحمى، لم يستقبل أي جمهور صباح اليوم».

ولم يكشف الفاتيكان برنامج البابا الأرجنتيني الذي كان محددا لصباح اليوم.

ويأتي هذا الخبر بعد شهرين من دخول البابا فرنسيس المستشفى في روما بسبب التهاب رئوي، وغادر المركز الطبي بعد ثلاثة أيام خضع خلالها لعلاج بمضادات حيوية.

الحالة الصحية للبابا فرنسيس

وقال خورخي بيرغوليو في مقابلة مع قناة تيليموندو التلفزيونية الناطقة باللغة الإسبانية، أمس الخميس، إن هذا الالتهاب الرئوي جرى علاجه في الوقت المناسب، مضيفًا أنه إذا تم الانتظار بضع ساعات لكانت حالته أصبحت أكثر خطورة.

أما بالنسبة للآلام في ركبته التي تجبره على التنقل على كرسي متحرك أو باستخدام عصا، أكد البابا أنه يشعر «بتحسن كبير»، وقال: «بعض الأيام تكون مؤلمة أكثر من أوقات أخرى مثل اليوم، لكن هذا جزءا من التعافي».

جدول مواعيد البابا فرنسيس

ويفترض أن يتوجه البابا فرنسيس إلى لشبونة من 2 إلى 6 أغسطس بمناسبة يوم الشباب العالمي (WYD)، ثم يزور مرسيليا في سبتمبر، كما يشمل برنامج رحلاته منغوليا.

ويخضع البابا حاليًا لمراقبة مستمرة من قبل فريق من مقدمي الرعاية سواء في الفاتيكان أو خلال رحلاته إلى الخارج.

ويعد هذا إجراء احترازيا ضروريا لأن لديه تاريخًا طبيًا مثقلا، ففي سن الحادية والعشرين عانى من ذات الجنب، الغشاء المحيط بالرئة، واستأصل الجراحون جزءا من رئته اليمنى.