إبحار 132 مركب صيد في البرلس بعد هدوء حركة الأمواج

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الألي بمدينة البرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن 132 مركب صيد كبير انطلقت اليوم الاثنين داخل المسطح المائي بمياه البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن حركة الأمواج اليوم في معدلاتها الطبيعية بعد أن شهدت حالة ارتفاع ملحوظ خلال اليومين الماضيين وتخطت حاجز الثلاثة أمتار، الأمر الذي ساعد على إبحار المزيد من مراكب الصيد الأخرى للبحث عن الرزق الوفير من الأسماك في مياه البحر المتوسط.

إبحار عدد 132مركب صيد بحثا عن الرزق

وأضاف «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من بين مراكب الصيد التي أبحرت اليوم الإثنين، 36 مركب صيد من نوع مراكب «القنار»، والتي تبحر لمدة 9 أيام، بينما تعاود لشواطئ البرلس مرة أخري، مشيراً إلى أن تلك المراكب يكون علي متن طاقمها البحري نحو 10 صيادين.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الإثنين

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قد أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الإثنين في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 18كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 2%، وكذلك الرطوبة بلغت 31%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمي32 درجة مئوية، والصغرى، 16 درجة مئوية.